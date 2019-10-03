Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть

3 октября 2019     11
Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть

11:57

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1-1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018 году.

«Мы видим, что в этом году по сравнению 2018 годом под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, и, по оценкам, он составит примерно прирост к прошлому году от 1 до 1,1 миллиона баррелей в сутки», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что в прошлом году прирост спроса на нефть составил 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с нападениями на энергетическую инфраструктуру.

Источник: Россия Сегодня

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