Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть

11:57

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1-1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018 году.

«Мы видим, что в этом году по сравнению 2018 годом под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, и, по оценкам, он составит примерно прирост к прошлому году от 1 до 1,1 миллиона баррелей в сутки», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что в прошлом году прирост спроса на нефть составил 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с нападениями на энергетическую инфраструктуру.

Источник: Россия Сегодня