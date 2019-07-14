Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов

Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов. Политик намерен обжаловать это решение.

В соответствии с законом количество брака в подписях за выдвижение кандидата не должно превышать 10%.

«Нарисовали такое количество подписей, якобы бракованных. Забраковали такое количество подписей, которое означает, что нас надо снимать с выборов. Процент превысил у меня и у других кандидатов допустимый по закону… Мы будем обжаловать, но это бессмысленно. Формально, наверное, будем обжаловать», — цитирует Митрохина РИА Новости.

По словам кандидата, такое решение основано на субъективных выкладках.

Ранее Мосгоризбирком выявил превышение допустимого процента брака в подписях, собранных кандидатом в депутаты по 43-му избирательному округу Любовью Соболь.