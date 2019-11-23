Мишина и Галлямов испытывают смешанные чувства после этапа Гран-при в Японии

10:50

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

© Raniero Corbelletti/AFLO globallookpress.com

«Чувства смешанные — с одной стороны, это радость за попадание в финал, а с другой, слегка обидно, ведь сделай я свой сальхов в короткой программе, всё могло быть чуть иначе. А так баллы и за технику, и за компоненты потеряли. Может, и хорошо, что это сейчас произошло, будем лучше готовы к дальнейшей борьбе», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Мишина в свою очередь отметила, что они рассчитывали на более высокий результат на этапе в Японии.

«Всё-таки хотелось оказаться на втором месте. Нам ещё предстоит много работы. Разница оценок на этапах приводит к выводу, что нужно быть на голову выше соперников, чтобы добиваться успеха», — добавила фигуристка.

По итогам двух прокатов в Саппоро российский дуэт набрал 203,35 балла — 69,00 за короткую и 134,35 за произвольную программу, что позволило им занять третье место. Таким образом, Мишина и Галлямов, благодаря победе на этапе во Франции и третьему месту в Японии, завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Ранее сообщалось, что тренеры гордятся выходом Степановой и Букина в финал Гран-при.

Источник: Россия Сегодня