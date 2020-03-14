Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

14 марта 2020     16
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с заболеванием и мерах профилактики. Кроме того, Мишустин заявил о необходимости создать Координационный совет по противодействию коронавирусу.

Материалы по теме

15:31 — 12 марта

«Чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий», — отметил премьер-министр.

Ранее Мишустин утвердил утвердил комплекс дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, он также поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились. В России коронавирусом заражены 47 человек.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус. Об этом …


Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии
Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии

Our coronavirus panic shopping list is: Nonexistent. It’s no secret I’ve been a proud preppier for years- but let’s all …


Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости. На …


Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах
Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта …


Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу
Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи украинского журналиста Савика Шустера 14 марта сделал замечание председателю фракции «Европейская солидарность» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты