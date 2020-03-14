Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с заболеванием и мерах профилактики. Кроме того, Мишустин заявил о необходимости создать Координационный совет по противодействию коронавирусу.

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15:31 — 12 марта

«Чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий», — отметил премьер-министр.

Ранее Мишустин утвердил утвердил комплекс дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, он также поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились. В России коронавирусом заражены 47 человек.

Источник: Лента.Ру