Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов

3 марта 2020     17
Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов

23:20

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов России Тимура Максимова.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Как сообщает РИА Новости, ранее Максимов занимал пост заместителя министра экономического развития России.

Ранее Мишустин назначил Юрия Зубарева руководителем российской Федеральной пробирной палаты.

Источник: Россия Сегодня

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