Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов

«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов 23:20 Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов России Тимура Максимова. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. «Назначить …



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Вести Севастополь 3.03.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Вандализм или хулиганство? В Сахарной Головке неизвестные повредили захоронение неизвестного солдата. – История центра города. Специалисты …

