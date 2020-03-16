Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

11:26

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.

Кроме того, будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено вместе с Госдумой обеспечить принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку.

Ранее стало известно, что Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В его состав вошли директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Источник: Россия Сегодня