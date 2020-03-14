Мишустин одобрил принудительный домашний карантин

14 марта 2020     22
Мишустин одобрил принудительный домашний карантин

Врачам необходимо предоставить право отправлять людей на принудительный домашний карантин. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он добавил, что одобряет подобные рекомендации, и попросил вице-премьера Татьяну Голикову продумать детали их исполнения. Предполагается, что решение о необходимости пациенту самоизолироваться дома будет принимать главный санитарный врач региона.

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15:31 — 12 марта

Планируется усиление и других мер безопасности, в частности, сокращение массовых мероприятий во всех регионах России, усиление контроля на границе. Кроме того, Мишустин поручил ведомствам сделать более доступной информацию о мерах профилактики при борьбе с COVID-2019.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 59 человек. Инфекция зафиксирована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кемеровской и Калининградской области. Все зараженные недавно вернулись из Европы.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились. В России выздоровели и выписаны 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

Источник: Лента.Ру

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