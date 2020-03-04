Мишустин отправил в отставку замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

4 марта 2020     11
Мишустин отправил в отставку замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Председатель правительства России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, замминистра был освобожден от должности по собственной просьбе.

При этом, как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, в конце февраля диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава принял решение лишить Краевого степени доктора медицинских наук.

Источник: Лента.Ру

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