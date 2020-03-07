Мишустин поздравил предпринимательниц с 8 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил предпринимательниц с 8 марта. Текст поздравления премьера опубликовал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Мишустин встретился 6 марта с представительницами малого и среднего бизнеса и обратился к ним в канун праздника.

«Я хочу в канун 8 Марта от всей души вас поздравить с этим праздником. Вы все красивые, элегантные, нарядные. Вы — мамы, вы — жены, дочери, сестры, но вы еще к тому же представляете такую категорию налогоплательщиков, как предприниматели», — привел журналист слова Мишустина.

Ранее Мишустин раскрыл свое отношение к женщинам, которые работают в бизнесе. «Я как мужчина вообще считаю, что женщина — это не беда», — сказал глава российского правительства. Также он добавил, что женщина-предприниматель — это прекрасно.

Источник: Лента.Ру