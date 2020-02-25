Мишустин посетил российскую больницу и заявил о стыде

Состояние курганской больницы скорой медицинской помощи вызывает сожаление и стыд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Курган во вторник, 25 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать», — сказал он.

Премьер пообещал выделить 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование для медицинского учреждения, в котором почти 40 лет не было капитального ремонта.

Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович, в свою очередь, рассказала Мишустину, что жители области просят построить новое здание взрослой поликлиники для областной клинической больницы. Премьер положительно отреагировал на просьбу. Мишустин добавил, что правительство планирует выделить средства на строительство корпуса в онкологическом диспансере.

В Кургане у Мишустина запланированы совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области и встреча с представителями общественности.

Источник: Лента.Ру