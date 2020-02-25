Мишустин посетил российскую больницу и заявил о стыде

25 февраля 2020     27
Мишустин посетил российскую больницу и заявил о стыде

Состояние курганской больницы скорой медицинской помощи вызывает сожаление и стыд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Курган во вторник, 25 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать», — сказал он.

Премьер пообещал выделить 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование для медицинского учреждения, в котором почти 40 лет не было капитального ремонта.

Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович, в свою очередь, рассказала Мишустину, что жители области просят построить новое здание взрослой поликлиники для областной клинической больницы. Премьер положительно отреагировал на просьбу. Мишустин добавил, что правительство планирует выделить средства на строительство корпуса в онкологическом диспансере.

В Кургане у Мишустина запланированы совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области и встреча с представителями общественности.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Обнаруженный на Большой Морской бронеколпак мог принадлежать крейсеру «Червона Украина»
Обнаруженный на Большой Морской бронеколпак мог принадлежать крейсеру «Червона Украина»

Новые подробности археологических находок во время реконструкции Большой Морской. Спелеологи обследовали тоннель, вход в который отыскали подрядчики и нашли, предположительно, …


В Севастополе появится еще одна подстанция скорой медпомощи
В Севастополе появится еще одна подстанция скорой медпомощи

В Севастополе начато строительство подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Генерала Острякова. Предположительная дата окончания строительных работ назначена на декабрь …


Вести Севастополь 25.02.2020
Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Украина меняет правила пересечения границы. Какие телефоны нужно знать тем, кто собирается на территорию соседнего государства? …


Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

15:34 Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками в апреле …


Мишустин назвал ключевые задачи кабмина
Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

15:39 Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства. globallookpress.com Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, кабмин …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты