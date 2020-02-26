Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, военным разрешается сбивать суда-нарушители после ясного предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела.

Применение оружия на поражение возможно в отношении судна-нарушителя, которое продолжает полет в глубь России или к важнейшим объектам государства. Также разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Источник: Лента.Ру