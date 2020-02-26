Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

26 февраля 2020     21
Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, военным разрешается сбивать суда-нарушители после ясного предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела.

Применение оружия на поражение возможно в отношении судна-нарушителя, которое продолжает полет в глубь России или к важнейшим объектам государства. Также разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сборная Севастополя по пауэрлифтингу завоевала в Москве пять медалей
Сборная Севастополя по пауэрлифтингу завоевала в Москве пять медалей

На Первенстве и Чемпионате России в Москве сборная команда Севастополя удостоилась пяти медалей. А мужская сборная Севастополя заняла 4 командное …


Вести Севастополь 26.02.2020
Вести Севастополь 26.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В Гагаринском районе жители пришли на стройплощадку, которую не хотят видеть. Люди требуют внимания и тепла. …


После ремонта теплотрассы на пр
После ремонта теплотрассы на пр. Героев Сталинграда появится зелёная зона

Жители проспекта Героев Сталинграда жалуются на работу подрядчика. Под окнами жилых домов в границах стройплощадки грузовые машины сбрасывают грунт. Общественники …


В Севастополе предлагают амулет от коронавируса
В Севастополе предлагают амулет от коронавируса

На одном из интернет-сайтов появилось объявление о продаже амулетов, которые гарантируют магическую силу и защиту от вируса. Целебные свойства севастопольский …


Владимир Самсонов: «Я возвращаюсь в Севастополь как часть культуры России»
Владимир Самсонов: «Я возвращаюсь в Севастополь как часть культуры России»

В студии Вести ФМ – оперный певец, артист оперетты, эстрадный исполнитель русских романсов и песен, заслуженный артист России Владимир Самсонов. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты