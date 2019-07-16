Младенцев в России будут фотографировать по ГОСТу

В России впервые введён ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых, который вступит в силу с 1 января 2020 года. С текстом стандарта ознакомился RT.
Указанный ГОСТ распространяется на фотосессии новорождённых в специальных студиях, в доме, в парках или других местах. Уточняется, что стандарт не относится к фотосессии непосредственно во время родов.
Согласно ГОСТу, новорождёнными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно.
Заказчиками фотосессии младенцев могут выступать только их родители или законные представители. При этом для соблюдения конфиденциальности они должны дать письменное согласие на фотосъёмку и обработку персональных данных.
Непосредственно фотосессию можно проводить только в присутствии родителей младенца, отмечается в тексте стандарта. При этом фотограф также обязан следить за тем, чтобы ребёнок не оставался без присмотра.
Главное при организации фотосессии для новорождённых — безопасность младенцев. Фотограф должен учитывать чувствительность новорождённых к свету и шуму, ограждать малыша от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков, сказано в ГОСТе.
Помещение для фотосъёмки должно проветриваться и кварцеваться (обеззараживаться) после каждой сессии. Предметы и материалы, которые используются при фотосъёмке (например, соски, игрушки, качели, подушки и прочее) должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными.
Температура воздуха в фотостудии должна быть не ниже +22 °С, а относительная влажность составлять 50—70%, указано в тексте стандарта.
В ГОСТе отдельно отмечаются требования непосредственно к фотографу. Так, указывается, что он должен иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации, быть старше 18 лет. Наряду с этим фотографу необходимо иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку.
До фотосессии новорождённых не должны допускаться фотографы с судимостью, также сказано в тексте стандарта.
Кроме того, работать с младенцами, согласно ГОСТу, нельзя фотографам, у которых диагностированы психические расстройства, нарушена координация движений, есть проблемы со зрением, а также имеются «социально опасные заболевания» (гепатит, ВИЧ, СПИД, туберкулёз и другие хронические инфекции).
Также в перечень запретов, которые распространяются на фотографов, работающих с младенцами, попали вредные привычки: пристрастие к алкоголю, табаку и наркотическим препаратам.
Ранее в Росстате назвали регионы России с наибольшим числом родившихся в прошлом году. Лидером стал город Москва, где в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.
Источник: Россия Сегодня
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