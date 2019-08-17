Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу

20:29

Красная карточка, полученная в матче с «Сельтой», стала для хорватского полузащитника «Реала» Луки Модрича первой в карьере в поединках чемпионата Испании по футболу.

© Andrea Staccioli/Insidefoto globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что это удаление стало для Модрича вторым в составе «Реала», цвета которого действующий обладатель «Золотого мяча» защищает с 2012 года. Ранее хорват получал красную карточку в поединке за Суперкубок Испании с «Атлетико» в августе 2014-го.

Ранее сообщалось, что «Реал» в меньшинстве одержал победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Россия Сегодня