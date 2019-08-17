Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу

17 августа 2019     13
Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу

20:29

Красная карточка, полученная в матче с «Сельтой», стала для хорватского полузащитника «Реала» Луки Модрича первой в карьере в поединках чемпионата Испании по футболу.

© Andrea Staccioli/Insidefoto globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что это удаление стало для Модрича вторым в составе «Реала», цвета которого действующий обладатель «Золотого мяча» защищает с 2012 года. Ранее хорват получал красную карточку в поединке за Суперкубок Испании с «Атлетико» в августе 2014-го.

Ранее сообщалось, что «Реал» в меньшинстве одержал победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу
Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу

20:29 Красная карточка, полученная в матче с «Сельтой», стала для хорватского полузащитника «Реала» Луки Модрича первой в карьере в поединках …


День Государственного флага РФ
День Государственного флага РФ. Программа мероприятий в Севастополе

22 августа 2019 года Севастополь отметит День Государственного флага Российской Федерации. Программа мероприятий 22 августа 10:00 – развертывание флага РФ на …


«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей
«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась со …


Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс
Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс

Создатель анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс скончался на 87-м году жизни. По словам его дочери Наташи …


В Крыму за сутки уничтожили 1700 авиабомб
В Крыму за сутки уничтожили 1700 авиабомб

1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны весом в 2,5 кг и одну фугасную авиабомбу весом в 100 кг уничтожили спасатели …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты