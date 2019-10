«Может быть, кому-то ещё захочется ввязаться в это»: США выводят из Сирии около тысячи военных

Пентагон выводит около 1 тыс. военных с территории Сирии, где проходит операция Турции против курдских формирований. В Вашингтоне отметили, что американцы могут оказаться между двух наступающих армий, и подчеркнули, что в случае атаки военнослужащие США имеют право открыть огонь из соображений самообороны. Эксперты уверены, что США «потеряли» Сирию, но планируют дистанционно влиять на положение дел в арабской республике.

США объявили о выводе около 1 тыс. военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«В последние сутки нам стало известно, что они (ВС Турции. — RT) с высокой долей вероятности намереваются расширить своё наступление дальше на юг, чем изначально планировалось, а также на запад. Как мы знаем, именно это сейчас и происходит», — сказал Эспер.

По словам министра, США опасаются, что их военные могут оказаться «между двух противоборствующих и наступающих армий», а такая ситуация «неприемлема».

Вместе с тем Эспер отметил, что уходящие с севера Сирии американские войска имеют право открывать огонь из соображений самообороны и могут воспользоваться им в случае атаки. Сам манёвр по эвакуации американских войск он назвал заблаговременным выводом.

По информации гостелевидения Сирии, эвакуация затронула базу аль-Джалабийя в сирийской провинции Ракка.

Напомним, что 9 октября стартовала третья по счёту военная операции Турции на севере Сирии, получившая название «Источник мира». Согласно позиции Анкары, в рамках этой кампании планируется уничтожить боевиков «Исламского государства»* и представителей курдских формирований «Рабочая партия Курдистана» и «Силы народной самообороны», которых Анкара считает террористами.

К настоящему времени Турция сообщила о ликвидации почти 500 «террористов» из числа представителей курдских формирований. В свою очередь, сами курды заявили о 75 убитых турецких военных.

С момента начала операции в Сирии зафиксирован как минимум один инцидент с участием Вооружённых сил США и Турции. 12 октября Пентагон сообщил, что военнослужащие США в районе города Кобани попали под обстрел, который якобы вёлся с турецких позиций.

Тогда в ведомстве уточнили, что никто из американских военнослужащих не пострадал и они не отступали от Кобани.

Позднее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что удар турецких военных по американским якобы был умышленным. Газета привела слова американского офицера, который заявил, что турецкие силы точно знали, что в зоне удара находятся военные из США.

В ходе интервью главе Пентагона задали вопрос об этих событиях, отвечая на который он признал, что американская сторона получала сообщения о неизбирательном огне рядом с расположением военных из США. Однако он сказал, что Вашингтон ещё не выяснил обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в США неоднократно призывали Турцию отказаться от проведения военной операции в Сирии. Об этом говорил и Марк Эспер, который «решительно призвал Турцию прекратить действия на северо-востоке Сирии». Незадолго до этого действия Турции осудил и президент США Дональд Трамп, который также призвал к выводу американских войск из Сирии.

Уже после публикации данных о выводе 1 тыс. американских военных он в своём Twitter вернулся к вопросу противостояния Анкары и курдских формирований.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что США нет смысла оставаться в Сирии.

«Штаты окончательно потеряли Сирию, они, вполне возможно, будут разыгрывать курдскую карту, но на расстоянии. Это их излюбленный способ добиваться успеха чужими руками», — полагает эксперт.

По его словам, стабильный и безопасный Ближний Восток не находится в сфере интересов США.

«Им нужна дестабилизация, чтобы под этим хаосом продавать свои дорогостоящие системы вооружения, именно этими очагами напряжения они обосновывают своё присутствие воинского контингента», — полагает Блохин.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic заявил, что для политического урегулирования Сирию должны покинуть все иностранные военные силы.

«Я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — сказал российский лидер, отметив, что по желанию сирийской стороны это требование можно распространить и на российские войска.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция «не имеет никаких проблем» с Россией в диалоге о ситуации в Сирии. Кроме того, турецкий лидер добавил, что находится в «постоянном контакте» с Путиным.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп, выступивший против турецкой операции в Сирии, пригрозил Анкаре «мощными санкциями».

«Я работаю с (сенатором. — RT) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, над тем, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» — написал Трамп в своём Twitter.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

