МОК выступил с заявлением относительной рекомендаций комитета WADA по России

16:18

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

РИА Новости

В своём заявлении, МОК осудил манипуляции с данными московской лаборатории и заявил, что поддержит наиболее жёсткие санкции в отношении виновных, но подчеркнул что согласно отчёту о расследовании в российское спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России и его члены не причастны к произошедшему.

Поэтому МОК приветствует намерение WADA дать чистым спортсменам возможность выступать в нейтральном статусе.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее вице-президент WADA заявила, что МОК выступит против решения по России

Источник: Россия Сегодня