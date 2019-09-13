«Молодая, амбициозная команда»: Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален будут работать тренерами в сборной Китая. Об этом они рассказали в соцсетях. Олимпийские чемпионы из Белоруссии и Норвегии, завершившие свои карьеры в позапрошлом сезоне, будут готовить подопечных к успешному выступлению на домашних Играх в 2022 году. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что спортсменке стоило сначала попробовать свои силы в родной команде.

Меньше трёх лет остаётся до начала следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине. Как это нередко бывает, принимающая сторона будет всеми силами стараться показать максимальным результат перед своими болельщиками и использовать ради этого все возможные средства. Одним из направлений, в котором работает Китай ради завоевания медалей, является привлечение сильнейших спортивных тренеров. Некоторых из них можно назвать настоящими звёздами в своём деле.

Биатлонной сборной Китая удалось привлечь под своё крыло самую знаменитую и успешную семейную пару — Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьорндалена. Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии и восьмикратный победитель Игр из Норвегии в скором времени приступят к подготовке спортсменов из Поднебесной к биатлонным соревнованиям на домашних Играх. Бьорндален будет отвечать за всю сборную, а Домрачева — только за женщин.

«Это молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста. С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания — построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации его собственного потенциала. И конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь ещё большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал», — написал Домрачева в своём Instagram.

Новоявленным тренерам, которые свою спортивную карьеру закончили только в 2018 году, придётся приложить очень много усилий, чтобы добиться успеха на своих новых должностях и привести подопечных к медалям домашней Олимпиады. В наши дни китайская сборная по биатлону не входит даже в расширенный круг команд, которые могли бы претендовать на награды. В минувшем сезоне девушки из Поднебесной заняли 20-е место в Кубке наций, а мужчины — 27-е. Лучшая в личном зачёте Чжан Ян набрала всего 37 очков и стала 78-й среди женщин. В мужских гонках никто ни разу не занял места в топ-40.

Однако сборная Китая не всегда была такой незаметной. Десять лет назад биатлонные болельщики всерьёз могли надеяться, что спортсмены из Поднебесной станут лидерами в этом виде спорта. В сезоне-2008/09 женскому квартету удалось выиграть бронзу в эстафете на этапе Кубка мира, а Ван Чунли даже выиграла спринтерскую гонку в Эстерсунде, обогнав звёзд тех лет Туру Бергер и Магдалену Нойнер.

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Ещё раньше, в 2005 году, Лю Сяньин стала серебряной призёркой чемпионата мира в гонке преследования, а спустя два дня Сунь Жибо повторила её результат, финишировав второй с двум промахами в индивидуальной гонке. Ещё одно серебро чемпионата мира выигрывала Юй Шумэй пятью годами ранее.

Ей же принадлежит лучший результат сборной Китая на Олимпийских играх. В 1998 году Юй Шумэй безошибочно провела стрельбу в спринте, в отличие от большинства фаворитов. У неё были прекрасные шансы на медаль, но всё-таки молодая спортсменка, у которой из-за обморожения был ампутирован один палец, проиграла 1,9 секунды в споре за бронзу.

Впрочем, до Олимпийских игр в Пекине остаётся ещё много времени, и первостепенной задачей для Домрачевой и Бьорндалена будет подготовить сборную Китая к зимним Азиатским играм 2021 года, которые тоже пройдут в столице страны. На таком уровне биатлонисты из Поднебесной более конкурентоспособны — в 2017 году им удалось выиграть три серебра в споре с казахстанцами и японцами.

По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, звёздной паре биатлона стоило сначала попробовать свои силы в Белоруссии, а не пытаться сразу поднять на новый уровень китайский биатлон. Но при этом он отметил, что уважает выбор бывших спортсменов.

«Домрачева и Бьорндален заслужили распоряжаться своей судьбой так, как они хотят. Немногие великие спортсмены становятся великими тренерами. Это тяжкий, адский труд, особенно в биатлоне. Дай бог, пусть попробуют себя. В Поднебесной же плохого выбора не сделают, они всегда стараются привлечь самых великих. Но с другой стороны, в белорусском биатлоне проблем тоже немало. Белоруссия сделала для Даши очень много. Они состоятельные люди, и страна в них нуждается. Я за то, чтобы они были здесь. В Раубичах есть прекрасный комплекс, который готовится к Кубку мира, есть все условия для работы, но не хватает опытных тренеров. Но, разумеется, они вправе делать свой выбор», — сказал Тихонов RT.

Впервые болельщики увидят Домрачеву и Бьорндалена в качестве тренеров в Эстерсунде, на этапе Кубка мира, который стартует 30 ноября.

Источник: Россия Сегодня