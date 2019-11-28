Молодой россиянин избил пенсионера за отказ дать в долг

28 ноября 2019     17
Молодой россиянин избил пенсионера за отказ дать в долг

Житель Бичурского района Бурятии избил 65-летнего знакомого из-за того, что тот отказался дать ему денег в долг, а также забрал две тысячи рублей, угрожая ножом. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами поступил местный житель. Прибывшие на место полицейские выяснили, что пенсионера избил его 19-летний знакомый, с которым они вместе пили алкоголь. Причиной избиения стал отказ пенсионера дать молодому человеку денег в долг. Выяснилось, что молодой человек также угрожал пенсионеру ножом и похитил из кармана его пиджака две тысячи рублей.

Известно, что молодого человека привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством. В январе 2017 года его приговорили к 150 часам обязательных работ за кражу. Отмечается также, что он нигде не работает и не учится. Против него возбудили дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»).

В апреле в городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты. У юноши были выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, а на теле обнаружено множество ссадин и гематом. Пострадавший — инвалид с детства, у него травма головы и частые судорожные приступы.

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Источник: Лента.Ру

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