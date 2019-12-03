В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал.
Источник: Лента.Ру
В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал.
Источник: Лента.Ру
|
Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео
Пятый канал В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал. Источник: …
|
Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору
В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах. «Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми …
|
Над пещерой «Таврида» открыли движение
Над пещерой, где в ходе строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружили останки древних животных, сегодня началось движение транспорта – участок открыли …
|
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
Подписание «Укртранснафта» и «Транснефтью» договора о продлении транзита нефти — позитивное решение как для России, так и для Украины. Об …
|
Удивительные памятники древних эпох Крыма
В Крыму сохранились удивительные памятники древних эпох, открытые археологами. Это – крымские петроглифы. Вот только не всегда у путников получается …