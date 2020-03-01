«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

Ранее сообщалось , что дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон» в Лиге 1.

«Монако» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 38 очками — седьмое.

Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

За «Монако» забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти на 31-й минуте.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1.

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