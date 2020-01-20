Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР

20 января 2020     14
Моргулов прокомментировал назначение нового главы МИД КНДР

12:47

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов, комментируя сообщения СМИ о новом министре иностранных дел в Северной Корее, заявил, что российской стороне известно об этом назначении.

© Максим Блинов РИА Новости

«Естественно, нам известно о назначении нового министра иностранных дел (КНДР. — RT)», — сказал Моргулов.

По его словам, контактов российской стороны с новым руководством северокорейского политического ведомства «пока не планируется».

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что новым министром иностранных дел КНДР стал Ри Сон Гвон, ранее занимавший пост председателя Комитета КНДР по делам объединения родины.

Источник: Россия Сегодня

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