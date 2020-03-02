Мосгорнаследие оценило качество работ по реставрации кинотеатра «Художественный»

2 марта 2020     11
Мосгорнаследие оценило качество работ по реставрации кинотеатра «Художественный»

Работы по реставрации лепнины кинотеатра «Художественный» завершены на 80 процентов, при этом часть воссозданных деталей объекта культурного наследия была отправлена на доработку. Об этом стало известно по итогам проведенной членами научно-методического совета при Мосгорнаследии оценки хода реставрации лепного декора здания кинотеатра «Художественный». Эти работы ведутся в условиях мастерских с декабря 2019 года.

«Возвращение исторического облика лепному декору «Художественного» — очень трудоемкий процесс. Ежедневно в мастерских реставраторы кропотливо расчищают и аккуратно восполняют утраты на деталях, а также занимаются формовкой и отливкой декоративных элементов, которых здесь порядка тысячи. Для того, чтобы результат оказался точным с точки зрения истории, реставраторы высшей категории, скульпторы и архитекторы, входящие в состав научно-методического совета, провели тщательный осмотр промежуточных итогов. Часть отреставрированных и воссозданных деталей была утверждена, а часть отправилась на доработку. Мы приняли решение провести еще одну проверку в марте», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он также сообщил, что из тысячи лепных элементов около сорока процентов будет отреставрировано и докомпоновано для возвращения на фасады. Остальное из-за большого процента повреждений от атмосферных воздействий воссоздается по отливкам с подлинных элементов.

В настоящее время мастера отлили 12 кессонов для реставрируемого потолка зрительного зала. Проектом реставрации также предусмотрена интеграция сохранившихся кессонов Шехтеля. Также отлиты все капители северного фасада и около 140 погонных метров тянутого карниза для главного зрительного зала и фойе. Началась подготовка модели букв для западного фасада. Выполнены профили колесниц барельефов «Гелиос» и «Селена», ведется проработка орнамента. Начаты работы по воссозданию коринфской капители из Главного зрительного зала.

Завершить комплексную реставрацию памятника архитектуры планируется уже в этом году.

Кроме того, продолжается комплексная реставрация самого здания кинотеатра, работы проходят под контролем столичного Департамента культурного наследия.

В сообщении Мосгорнаследия отмечается, что к настоящему моменту усилены все конструкции здания кинотеатра, а также дверные и оконные проемы, обеспечена гидроизоляция, восстановлена прочность кирпичной кладки стен. Проведен ремонт и восстановление кирпичной кладки внутренних стен, смонтированы стальные фермы над главным кинозалом, в том числе, две подлинные сохранившиеся фермы работы Шехтеля, устроены монолитные железобетонные конструкции, демонтирована расслоенная штукатурка фасадов, выполнено устройство металлических конструкций зенитного фонаря.

Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных систем, восстановлению кирпичных стен со стороны фасадов, монтажу перегородок, устройству входных групп. Начались работы по черновой отделке.

Реализуемый проект реставрации полностью учитывает архитектурную уникальность строения и необходимость приспособить его под современные нужды кинотеатра.

Кинотеатр «Художественный» — одно из самых известных зданий в Москве. Его строительство заказал московский предприниматель Роберт Альберт Брокша, а автором проекта стал архитектор Николай Благовещенский. Тогда кинотеатр носил название «Художественный электро-театр». Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов. Остальные московские кинотеатры приспосабливали для этого уже существующие помещения. Зрительный зал был рассчитан на 400 мест, а украшением фойе стал светящийся фонтан. «Художественный электро-театр» был настолько популярен среди горожан, что скоро перестал справляться с наплывом посетителей. Именно поэтому в 1912-1913-х годах здание перестроили по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля.

Источник: Лента.Ру

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