Москалькова заявила о 400 заключённых на Украине россиянах

12:49

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на Украине в заключении находятся порядка 400 россиян, осуждённых по уголовным статьям и по мотивам политического характера.

РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, об этом она сказала в ходе заседания экспертного совета.

По её словам, на сегодняшний день трудно точно определить число граждан России, находящихся в заключении на Украине.

«Эта цифра доходит и до 400 человек, осуждённых по уголовным мотивам и по мотивам политического характера», — сказал он.

10 декабря украинский президент Владимир Зеленский после саммита в нормандском формате в Париже сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле «всех на всех».

Источник: Россия Сегодня