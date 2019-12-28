Москалькова попросила омбудсмена Эстонии оказать содействие Sputnik

28 декабря 2019     10
Москалькова попросила омбудсмена Эстонии оказать содействие Sputnik

09:43

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе обращение с просьбой оказать содействие в обеспечении прав журналистов Sputnik Эстония.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию обращения Москальковой.

Руководители Департамента полиции и погранохраны направили сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами возбуждения в отношении них уголовных дел, если до 1 января они не прекратят трудовые отношения с Международным информационным агентством «Россия сегодня».

По словам Москальковой, ситуация вызывает обеспокоенность, поскольку у сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с эстонскими правоохранительными органами. Она выразила надежду, что Таллин в соответствии с международными нормами свободы слова обеспечит безопасность журналистов, а также освободит их от давления и преследования за профессиональную деятельность.

«В этой связи, прошу Вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы», — указано в её письме.

Ранее руководитель редакции Sputnik Эстония Елена Черышева заявила, что информационное агентство намерено в судебном порядке добиться обжалования введённых эстонскими властями санкций.

Источник: Россия Сегодня

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