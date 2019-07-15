Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать на судебном заседании руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
- © Tarasov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя секретариата омбудсмена Илью Чечельницкого.
«Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского на сегодняшнем судебном заседании. В 12 часов запланирована встреча с нашей украинской коллегой», — сказал он.
По его словам, будут затронуты вопросы защиты прав российских и украинских граждан.
Ранее Москалькова предупредила «об угрозах провокаций и о попытках давления» в связи с рассмотрением в суде дела о возможном изменении меры пресечения Вышинскому.
Адвокаты журналиста в беседе с газетой «Известия» не исключили, что мера пресечения Вышинскому в скором времени может быть изменена.
Как отмечал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, продвижение в вопросе освобождения Вышинского может произойти после парламентских выборов.
В понедельник, 15 июля, суд в Киеве рассмотрит дело Кирилла Вышинского.
Источник: Россия Сегодня