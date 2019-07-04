Москалькова призвала Киев «проявить гуманизм» в деле Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала новое руководство Украины «проявить гуманизм и отпустить» на свободу журналиста Кирилла Вышинского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Надеюсь, что новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой», — сказала она.

3 июля суд на Украине объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров».

Сам журналист назвал происходящее фарсом и «пощёчиной украинскому правосудию».

Москалькова, комментируя ситуацию, отметила, что разочарована тем, что суд затягивает дело Вышинского.