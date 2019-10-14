«Москва может выступить мировым арбитром»: какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Помимо этого, российский лидер встретится с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщили в Кремле, стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также обстановку на Ближнем Востоке. По итогам встречи планируется подписание ряда соглашений. Как полагают аналитики, лидеры двух стран могут также затронуть тему поставок Эр-Рияду российских ЗРК С-300 и С-400. Эксперты не исключили, что в повестке переговоров окажутся восстановление Сирии, отношения с Ираном и взаимодействие в нефтегазовой отрасли.

Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом 14 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.

«На переговорах с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом предполагается рассмотреть состояние и перспективы развития многопланового российско‑саудовского сотрудничества, в том числе в торгово‑экономической и инвестиционной сферах», — отмечается в заявлении пресс-службы российского лидера.

Указывается, что главы двух стран обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки, «прежде всего по обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки».

Планируется также, что стороны подпишут ряд совместных межведомственных и коммерческих соглашений.

Кроме того, Владимир Путин проведёт отдельную встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и примет участие в учредительном заседании Российско‑саудовского экономического совета.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что лидеры двух стран обсудят ситуации в Сирии, районе Персидского залива, Йемене, а также поговорят о палестино-израильском урегулировании.

Сам российский лидер в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya заявил, что его визит в Саудовскую Аравию является ответным.

«Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит — после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит», — подчеркнул Путин.

Эр-Рияд Reuters © Faisal Al Nasser

По словам президента России, «за последние годы качество отношений» Москвы и Эр-Рияда «кардинальным образом поменялось».

«Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство», — отметил российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что у него сложились «очень добрые отношения и с королём, и с наследным принцем».

Напомним, Путин отправится в СА впервые за 12 лет после своего визита в Эр-Рияд в 2007 году.

«Брешь в системе обороны»

По мнению аналитиков, одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров станет ситуация в Персидском заливе.

Обстановка в регионе обострилась после того, как 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и США обвинила в нападении Иран.

Также по теме

«Дорого и неэффективно»: почему американские системы Patriot не смогли защитить Саудовскую Аравию

Американские комплексы Patriot в Саудовской Аравии пропустили десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковавших объекты нефтяной…

Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia в очередной раз заявил, что Россия осуждает подобные акции, однако отметил, что установить виновника атаки можно только после проведения тщательного расследования. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва будет работать с Эр-Риядом, чтобы свести к нулю попытки дестабилизировать ситуацию на энергорынке.

В сентябре Путин предложил королевству закупить российские ЗРК С-300 или С-400 для обеспечения безопасности своей территории. С такой инициативой президент России выступил после того, как стало известно, что американские средства ПРО, находящиеся на вооружении Саудовской Аравии, не смогли предотвратить удары по объектам Saudi Aramco.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение — так, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил Путин.

Аналитики не исключают, что Москва может услышать ответ от Эр-Рияда уже на предстоящей встрече.

«Вполне возможно, что будут какие-либо подвижки относительно закупок С-300 и С-400 Саудовской Аравией. Если раньше саудовцы были уверены, что США гарантируют им безопасность, то после ракетной атаки на объекты нефтеперерабатывающей отрасли Эр-Рияду стало ясно, что в системе обороны у них серьёзная брешь», — отметил в разговоре с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

ЗРК С-400 РИА Новости © Сергей Пивоваров

По мнению аналитика, Москва «предпримет серьёзную попытку» договориться с саудовской стороной о поставках российских ЗРК.

«Не исключено, что Эр-Рияд согласится на предложение Путина, поскольку обострившаяся ситуация в Персидском заливе заставляет их усиленно думать о своей безопасности», — пояснил Балмасов.

Подобное мнение разделяет и член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

«После атак на саудовские нефтегазовые объекты Эр-Рияд осознал необходимость сотрудничать в сфере вооружений с Россией, поскольку США не смогли гарантировать безопасность королевства», — заявил эксперт в беседе с RT.

Степанян также предположил, что лидеры РФ и Саудовской Аравии обсудят посредническую роль России в конфликте Ирана и королевства.

«Москва может выступить мировым арбитром в конфликте этих двух стран. Тем более что ни Тегерану, ни Эр-Рияду сейчас не выгодно доводить ситуацию до вооружённого конфликта, поскольку в результате пострадают все стороны», — отметил аналитик.

«Банкротство политики США»

В преддверии встречи с саудовским королём Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все страны, которые находятся в Сирийской Арабской Республике нелегитимно, должны покинуть её территорию. Российский президент уточнил, что «это касается вообще всех государств».

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — добавил он.

Разрушенные здания в Сирии Reuters © Omar Sanadiki

Глава государства подчеркнул, что Москва абсолютно открыто обсуждает этот вопрос со всеми своими партнёрами.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.

Как отмечает Сергей Балмасов, на встрече могут быть обсуждены меры по восстановлению САР.

«В частности, речь может пойти о вливании саудовского капитала в арабскую республику, а Россия заинтересована в том, чтобы сирийская экономика как можно быстрее восстановилась», — сказал эксперт.

Также по теме

«Оправдаться за неэффективность»: что известно о возможных дополнительных поставках оружия США на Ближний Восток

США изучают возможность отправки дополнительной военной техники на Ближний Восток, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в…

Саудовская Аравия готова обсуждать с Россией сирийскую проблематику, поскольку «осознала банкротство политики США на Ближнем Востоке, построенной на хаосе и натравливании шиитов против суннитов», полагает Араик Степанян.

«Эр-Рияд потерял доверие к Вашингтону в этом вопросе», — подчеркнул эксперт.

Степанян также заявил, что стороны с большой долей вероятности обсудят ситуацию вокруг йеменского конфликта.

«Саудовская Аравия уже поняла, что война в Йемене затянулась и приносит ей одни убытки, королевство теряет свои позиции. А Россия могла бы выступить регулятором в этом конфликте», — отметил аналитик.

Москва и Эр-Рияд могут поговорить также о посреднической роли России в палестино-израильском урегулировании, считает Степанян.

«Особенно актуальной эта тема стала после того, как США перестали быть нейтральными по отношению к конфликту, признав Иерусалим столицей Израиля. Вашингтон в этом вопросе ангажирован, и Саудовская Аравия это понимает, поэтому и намерена обсудить данную проблему с РФ», — пояснил эксперт.

Взаимовыгодное сотрудничество

Россия и Саудовская Аравия продолжат партнёрство в сфере энергетики из-за схожих интересов стран, заявил в начале октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на то есть «политическая воля руководства двух стран».

В то же время в официальном заявлении Российского фонда прямых инвестиций отмечается, что в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд организация заключит более десяти «важных соглашений как с существующими, так и с новыми партнёрами РФПИ» в Саудовской Аравии, в том числе в сфере нефтедобычи и нефтехимии, инфраструктурного строительства, области высоких технологий (в том числе развития искусственного интеллекта), космоса, логистики и транспорта, а также сельского хозяйства. По данным фонда, общий объём инвестиций составит более $2 млрд.

Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии Reuters © Maxim Shemetov

По мнению Балмасова, лидеры России и Саудовской Аравии обсудят на предстоящих переговорах в первую очередь вопросы добычи нефти и воздействия Саудовской Аравии на рынок чёрного золота.

«Россия попробует договорится с Эр-Риядом о ценах на нефть, которые бы соответствовали ожиданиям российской стороны. РФ и СА, являясь лидерами среди мировых экспортёров нефти, в двустороннем порядке могут решать, как им строить нефтяной рынок», — подчеркнул эксперт.

Балмасов полагает, что России были бы выгодны инвестиции Эр-Рияда в нефтегазовые объекты на её территории.

«Это был бы серьёзный жест в сторону дальнейшего развития отношений двух стран», — заявил аналитик.

Также по теме

«Фундаментальных оснований для резких колебаний нет»: Путин оценил ситуацию на рынке нефти

Владимир Путин считает, что фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть сейчас нет. Выступая на форуме «Российская…

При этом Балмасов не исключает, что на саммите речь пойдёт и о развитии железнодорожного сообщения в Саудовской Аравии, о чём стороны говорили ещё на прошлой встрече в Москве, а также о взаимодействии в области атомной энергетики.

«Строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии — проект долгосрочный. Если Россия будет строить этот объект, то страны сблизятся ещё больше», — сказал эксперт.

Араик Степанян считает, что стороны могут прийти к решению о строительстве на российской территории заводов по производству сжиженного природного газа.

Степанян также указал, что планируемое в рамках встречи подписание соглашения в сфере высоких технологий, в том числе в области развития искусственного интеллекта, — это победа российской IT-отрасли.

«Поскольку на этом рынке также представляют свою продукцию, помимо РФ, ещё и Китай, США, Европа. При этом Саудовская Аравия хочет иметь наиболее эффективные технологии по выгодным ценам», — сообщил эксперт.

Степанян подчеркнул, что Эр-Рияду важно сотрудничать с РФ, поскольку королевство осознало, что Россия играет одну из ведущих ролей в мире.

«Вопреки политике Вашингтона и Брюсселя Москва может отстаивать свои позиции и гарантировать выполнение своих обещаний, в отличие от США, которые не держат своё слово», — заключил аналитик.

Источник: Россия Сегодня