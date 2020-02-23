Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии

23 февраля 2020     9
Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии

13:28

Москва не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Он объяснил это тем, что таких мероприятий уже было предостаточно в различных столицах, а их успех зависит от качества реализации принятых решений, а не от количества конференций.

РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью греческому еженедельнику «То Вима», опубликованному на сайте МИД России.

Комментируя возможность участия Греции на подобных мероприятиях, Богданов подчеркнул, что как средиземноморская страна, «напрямую испытывающая на себе негативное воздействие ливийского кризиса», она имеет право «полноценно участвовать в многосторонних усилиях по его преодолению».

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Площадь Нахимова стала центром празднования Дня защитника Отечества
Площадь Нахимова стала центром празднования Дня защитника Отечества

На площади Нахимова состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию Дню защитника Отечества.  Со сцены горожан поздравил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, …


Спорткомплекс с бассейном в Брянской области решили строить без выходных
Спорткомплекс с бассейном в Брянской области решили строить без выходных

Физкультурно-оздоровительный комплекса в Жуковке Брянской области будут возводить в ежедневном режиме. Власти региона решили взяться за долгострой после многочисленных обращений …


Названы регионы с самыми большими займами на подарки к 23 февраля
Названы регионы с самыми большими займами на подарки к 23 февраля

В преддверии 23 февраля чаще всего микрозаймы для покупки подарков оформляли жители Московского региона и Санкт-Петербурга, средняя сумма займа составляет …


Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии
Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии

13:28 Москва не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Он объяснил это …


Овечкин отметил вклад родителей в свою успешную карьеру
Овечкин отметил вклад родителей в свою успешную карьеру

13:37 Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил вклад своих родителей в свою успешную карьеру. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты