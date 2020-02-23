Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии

13:28

Москва не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Он объяснил это тем, что таких мероприятий уже было предостаточно в различных столицах, а их успех зависит от качества реализации принятых решений, а не от количества конференций.

РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью греческому еженедельнику «То Вима», опубликованному на сайте МИД России.

Комментируя возможность участия Греции на подобных мероприятиях, Богданов подчеркнул, что как средиземноморская страна, «напрямую испытывающая на себе негативное воздействие ливийского кризиса», она имеет право «полноценно участвовать в многосторонних усилиях по его преодолению».

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Источник: Россия Сегодня