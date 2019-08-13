Москва отреагировала на указ Зеленского о гражданстве для россиян

13 августа 2019     4
Москва отреагировала на указ Зеленского о гражданстве для россиян

За указом президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получении гражданства для россиян стоят США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Он назвал решение украинского лидера популизмом. По словам Володина, россиян, которые захотят получить политическое убежище, вместо США и Великобритании будут отправлять на Украину.

«[Там] их ждет незавидная участь — отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами», — подчеркнул спикер Госдумы. Володин добавил, что за гражданством Украины поедут россияне, которые нарушили российские законы, своровали и хотят уйти от наказания, получив политическое прикрытие в виде убежища.

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19:37 — 24 апреля

Ранее 13 августа Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Согласно закону, рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта могут иностранцы или лица без гражданства, которые защищали страну и участвовали в различных боевых действиях на стороне Киева. Кроме того, процедура упрощается для граждан России, подвергающихся на родине преследованиям по политическим мотивам.

Заявители должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства. Помимо этого, Зеленский своим указом поручил правительству оптимизировать процесс выдачи статуса беженца для россиян.

18 июля президент Украины дал поручение разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран». В апреле он уже ввел упрощенную процедуру для жителей не подконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины.

Источник: Лента.Ру

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