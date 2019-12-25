Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

25 декабря 2019     1
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По его словам, Москву прежде всего беспокоят Балтийский и Черноморский регионы. Грушко отметил, что НАТО на предложение «просто никак не отреагировало». «Это для нас совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации», — заявил политик.

Также Грушко рассказал о действиях российской стороны в случае выхода США из Договора по открытому небу. Он отметил, что Москва поведет себя, исходя из национальных интересов. По словам политика, если Вашингтон решит покинуть договор — «это будет удар по европейской безопасности».

В сентябре американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия препятствует учебным маневрам НАТО в Черном море. Он обвинил российскую сторону в блокировании проходов к местам учений. Генерал подчеркнул, что альянсу следует наращивать свои силы в Черноморском регионе для сдерживания РФ и обеспечения свободы судоходства.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Источник: Лента.Ру

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