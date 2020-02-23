Москвичам пообещали «барическую пилу»

23 февраля 2020     24
Москвичам пообещали «барическую пилу»

На рабочей неделе в столичном регионе ожидается похолодание и сложные метеоусловия: будет мокрый снег и дождь. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра «Фобос».

«При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем, на дорогах станет скользко. Прогнозируются и резкие колебания атмосферного давления — барическая «пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредили синоптики.

Согласно долгосрочным прогнозам, в марте температура будет на 2-5 градусов выше нормы (норма в городе составляет ночью 5,6 градусов мороза, днем плюс 1,5 градусов). В первой декаде месяца будет очень тепло. Астрономическая весна придет в 20-х числах месяца.

Ранее 23 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об обманчивом тепле в начале марта. «В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса», — указал синоптик.

Источник: Лента.Ру

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