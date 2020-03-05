Московские власти объяснили причину введения особого режима

5 марта 2020     16
Московские власти объяснили причину введения особого режима

Все московские службы работают в обычном режиме, никаких ограничений по проведению массовых мероприятий не вводилось. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Она объяснила, что указ мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности «направлен на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было никаких ограничений для жителей».

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5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусной инфекцией переведен на круглосуточный режим работы. Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения.

В Москве, по последним данным, официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом — это житель столицы, вернувшийся в город с отдыха в Италии. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с ним, еще 83 помещены в карантин.

Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.

Источник: Лента.Ру

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