Московский ветеран прожил всю зиму с подпертым шваброй окном

8 марта 2020     22
Московский ветеран прожил всю зиму с подпертым шваброй окном

Одинокий ветеран Великой Отечественной войны из Бутырского района Москвы всю зиму прожил с окном, подпертым шваброй. Пенсионер боится, что оконный блок упадет на него от ветра, но в управе предложили ему ждать ремонта к 9 Мая, сообщил на своей странице в Facebook местный депутат Денис Большаков.

«Вывалилось у него окошко в спальной, не держится. Пожаловался. Да, конечно, поставим новое, — говорится в посте. — И что? И ничего. Пришли из “Жилищника”… и приперли окно шваброй». Ветеран после этого завалил окно самодельной баррикадой. По словам Большакова, с пожилого мужчины также взяли «расписку в свободной форме» о том, что у него нет претензий.

«Письмо ветерану написали — к 9 Мая все будет, заменим окно, — возмутился депутат. — У вас старик, ветеран ВОВ, ВСЮ ЗИМУ живет с окном, которое держится на швабре, над своей головой, в прямом смысле слова». Сейчас швабру заменили «на уже более фотогеничную композицию подпорок», добавил он.

2 марта стало известно, что в Уссурийске водитель автобуса вытолкал 94-летнего ветерана и порвал его удостоверение, когда тот заявил о своем праве на бесплатный проезд. Он признан виновным по статье «Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности».

Источник: Лента.Ру

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