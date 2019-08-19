Мостовой об игре Шюррле за «Спартак»: вопросов нет, мастер

15:08

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что Андре Шюррле уже заявил о себе в России, но не уверен в его способности значительно прибавить.

@fcsm_official Twitter

«Шюррле может в одиночку решить судьбу матча. У него для этого есть все данные. Кстати, вспомните все эти крики про то, зачем он вообще нужен? Человек приехал и с первых матчей показал, что он здесь будет одним из лучших. Другое дело, непонятно, может ли он прибавить ещё. Говорить про прогресс, имея в виду 28-летнего футболиста, глупо. Ему не 20 лет, он уже достиг пика своей формы, ему некуда расти. Главное — удерживать эту планку. Пока к тому, что он нам показывает, вопросов почти нет. Мастер», — заявил Мостовой RT.

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Источник: Россия Сегодня