Мостовой об оскорблениях в адрес Дзюбы: ничего страшного не произошло

13:47

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Артёма Дзюбы.

© Алексей Даничев РИА Новости

«Ничего страшного с Дзюбой не произошло, это же не в первый раз и не с одним Артёмом бывает. Это часть жизни любого футболиста. Бывают хорошие периоды, бывают плохие. Болельщики имеют право высказывать своё мнение, но смотря в какой форме. Я за свою карьеру столько услышал, хотя мне ещё повезло, в мой адрес немного кричали. Но я видел ребят, на которых многое обрушивалось. Ничего страшного в этом нет», — сказал Мостовой RT.

Ранее бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что не считает серьёзной проблему ненормативной лексики на трибунах.

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