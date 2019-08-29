Мудрость Хабиба, поддержка Дастина и шутка Фергюсона: до боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней

Хабиб Нурмагомедов поделился мудрым советом в преддверии боя с Дастином Порье на турнире UFC 242, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Сам американец удивился поддержке со стороны россиян, а Тони Фергюсон подшутил над Нурмагомедовым, вновь напомнив о его проблемах со сгонкой веса.

Собранность Хабиба и опасения Мендеса

Уже 7 сентября Хабиб Нурмагомедов проведёт свою вторую защиту титула UFC в лёгком весе на турнире UFC 242. После победы россиянина над Конором Макгрегором его соперником станет ещё один яркий ударник — Дастин Порье, более восьми лет шедший к своему первому титульному бою под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Американец дебютировал в организации в январе 2011 года и с того момента одержал 17 побед, потерпел четыре поражения, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Порье практически нечего терять, чего нельзя сказать о его визави. В случае поражения Нурмагомедов расстанется не только со званием сильнейшего легковеса мира, но и с нулём в графе «поражения». До настоящего момента россиянин выиграл все 27 поединков в своей карьере, причём 11 из них — в крупнейшем ММА-промоушене планеты.

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В связи с этим Хабиб максимально ответственно подходит к тренировочному процессу и не позволяет себе даже секундной расслабленности. И это несмотря на тот факт, что он считается явным фаворитом в противостоянии с Дастином. Так, коэффициент на победу россиянина составляет 1,28, а на успех американца — 4,1.

«Тебе нужно оставаться сфокусированным всё время. В этой игре ошибки не прощаются», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив фотографию из зала.

В своём подопечном уверен и один из его наставников Хавьер Мендес. Глава American Kickboxing Academy (AKA) выразил мнение, что Нурмагомедов находится в отличной форме.

«Он опережает график сгонки веса и уже абсолютно готов ментально. Могу сказать, что вы увидите лучшего Хабиба относительно его последнего выступления. Уверен в этом на 100%. Любой боец высочайшего уровня может удивить своим прогрессом и планом на поединок. Например, как это сделал Конор. Однако Нурмагомедов всегда готов к подобным сюрпризам», — цитирует Мендеса РИА Новости.

На данный момент Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов, независимо от весовой категории (Pound-for-Pound), уступая лишь действующему чемпиону в полутяжёлом весе Джону Джонсу. При этом Мендес заявил, что его подопечный заслуживает находиться на первой строчке, и отметил, что именно этот статус может мешать организации поединка с участием Хабиба в России.

«При таком положении дел очень сложно реально допустить проведение турнира с его участием в Москве, я не уверен в осуществимости подобного сценария. Конечно, будет здорово, если он получит такую возможность. Остаётся искренне надеяться, что это всё-таки произойдёт», — сказал специалист.

Мендес согласился с мнением Абдулманапа Нурмагомедова, что Порье представляет опасность исключительно в первых раундах. Также тренер сказал, что выступление партнёров Хабиба по команде на турнире может оказать негативное влияние на чемпиона.

«Конечно, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдёт не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды», — заключил Мендес.

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Поддержка Порье и советы Барбозы

Для Дастина будущее сражение станет уникальным по той причине, что он впервые будет выступать за пределами Северной Америки. 30 боёв он провёл в США и лишь один в Канаде. Ситуация усложняется тем, что ему практически придётся драться на территории соперника. Хабиб пользуется огромной популярностью в мусульманских странах, ввиду чего получит огромную поддержку в Абу-Даби. При этом сам американец признался, что не беспокоится по этому поводу.

«Думаю, люди примут меня намного лучше, чем этого ожидают. Считаю, что у меня там так же много фанатов. Очень рад этому вызову», — выразил мнение атлет в эфире YouTube-канала UFC Russia.

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Ни для кого не секрет, что российский боец славится своими уникальными умениями в борьбе, которые он неоднократно демонстрировал в битвах с сильнейшими атлетами мира. Однако Порье считает, что способен преподнести своему противнику пару сюрпризов.

«Я уже давно подтягиваю борьбу в American Top Team. Думаю, удивлю этим. У меня давно не было побед болевыми, но мои навыки джиу-джитсу на высоком уровне. Смогу показать их в этом бою», — заявил Порье.

Настоящим удивлением для американца стало отношение к нему со стороны российских болельщиков. По информации UFC Russia, в преддверии схватки отечественные фанаты больше поддерживают Дастина, чем Хабиба.

«Серьёзно? Правда? Неожиданно. Думаю, это из-за моего стиля ведения боя. Продолжу биться в том же духе. Это здорово. Гарантирую, что в Луизиане меня тоже поддерживает больше людей», — заключил Порье.

Как и Нурмагомедов, основной этап подготовки к бою Порье провёл в США. Накануне главного сражения в своей жизни он не стал менять лагерь, вновь готовясь в American Top Team. Примечательно, что одним из его партнёров по команде является Эдсон Барбоза, который не понаслышке знает о сильных сторонах Хабиба. В декабре 2017-го бразилец уступил россиянину судейским решением.

«Мы пару раз общались с ним (Барбозой. — RT). Он просто сказал, что Хабиб был достаточно силён, но его больше удивили технические способности Нурмагомедова: контроль, решения, распределение веса», — сказал Порье.

При этом сам Барбоза считает, что бойцы имеют равные шансы на победу.

«Это битва между лучшими в мире. Несомненно, Дастин относится к их числу, а Хабиб уже давно это доказал. Будет хороший бой, очень интересный. Шансы 50 на 50. Думаю, у Порье есть всё необходимое, чтобы выиграть», — признался бразилец.

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Шутка Фергюсона

Особо пристально за главным поединком UFC 242 будет наблюдать Тони Фергюсон. В настоящее время американец является первым номером рейтинга лёгкого веса и с большой долей вероятности получит право встретиться с победителем титульного боя. Судя по всему, американец не сомневается в имени триумфатора, поэтому уже сейчас пытается провоцировать Нурмагомедова.

Так, Фергюсон опубликовал забавный ролик на своей странице в социальной сети Instagram. На нём он преподносит Нурмагомедову кусок всем известного десерта, сопровождая это фразой: «Это время тирамису». Таким образом Тони в очередной раз напомнил о некогда существовавших проблемах россиянина со сгонкой веса, а также перефразировал его знаменитые слова: It’s Khabib Time («Это время Хабиба». — RT).

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Что касается тирамису, то это отсылка к их несостоявшемуся поединку на UFC 209. Тогда за несколько дней до турнира у россиянина возникли проблемы со здоровьем из-за сгонки веса, в связи с которыми он был госпитализирован, а бой — отменён. После этого Фергюсон посмеялся над своим соперником, сказав, что тот регулярно ел тирамису в последние недели перед битвой.

Судя по всему, американец успевает не только шутить над своим оппонентом, но и усиленно тренироваться. Как признался его партнёр по команде Джереми Стивенс, в последнее время Фергюсон работает как никогда усердно. Не исключено, что Тони готовится выйти на замену одному из бойцов, если кто-то из них получит травму.

«Он тренируется как сумасшедший. Обычно я провожу изматывающие долгие сессии, когда вокруг меня уже никого не остаётся. Но с Тони мы как-то занимались пять с половиной часов в зале непрерывно. Мейвезер-стайл. Один мой друг сказал: «Эй, кажется, мы нашли твоего брата». Мы с Фергюсоном просто отрываемся», — приводит Allboxing слова Стивенса в эфире Menace and The Man Show.

Источник: Россия Сегодня