Мужа Серены Уильямс обвинили в неуважении к Марии Шараповой

17:50

Поклонники российской теннисистки Марии Шараповой обвинили супруга Серены Уильямс в неуважении к ней.

Алексис Оганян появился на матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису с участием своей жены в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education), которая призвана популяризировать программу антинаркотического воспитания учащихся в США, сообщает Daily Mail.

Многие поклонники тенниса заподозрили в этом плохо скрываемый сарказм в адрес россиянки, отбывшей полтора года дисквалификации за употребление средства, нормализующего энергетический метаболизм клеток — мельдония.

Ранее появилась информация, что сама Шарапова помимо вылета за пределы первой сотни мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) может лишиться призовых за участие в US Open из-за безвольного поражения Серене Уильямс.

Источник: Россия Сегодня