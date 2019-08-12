Муж дворника из Подмосковья рассказал о появлении у нее двухмиллиардного долга

12 августа 2019     36
Муж дворника из Подмосковья рассказал о появлении у нее двухмиллиардного долга

Супруг дворника из Воскресенска Светланы Бодровой Сергей рассказал, что его жена оказалась должна два миллиарда рублей из-за действий мошенников. Об этом он сообщил РЕН ТВ.

По словам собеседника, женщину «втемную использовали», попросили открыть счет и взяли кредит на 1,8 миллиарда рублей. Он отметил, что его жена не единственная, кто попал в эту схему — ему известно о 16 людях.

«Она открыла фирму, ее вызвали открыть счет. Но получилось, что она кредит взяла, выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал 100 тысяч, как они дали кредит, не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует, все уже за границей», — сказал Бодров.

Женщина оказалась должна крупную сумму Агентству по страхованию вкладов, теперь приставы пытаются взыскать ее. По словам женщины, узнав о долге, работодатель уволил ее с должности дворника. Она отметила, что живет без мужа, только с ребенком.

Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Выплаты занимают половину зарплаты женщины в 15 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, ей нужно проработать почти 260 тысяч лет. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова предположила, что данные женщины «слила» налоговая.

Источник: Лента.Ру

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