Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты

Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Забелина, конфликт произошел из-за того, что он посадил своего сына на одну из лавок на набережной, поскольку тот натер ноги. В это время к ним подошел человек в белой одежде и столкнул мальчика с лавки. Музыкант объяснил это тем, что у него должно начаться шоу, и «лавка занята». Священник позвал полицию, однако злоумышленник ударил его по лицу и обругал сына мужчины нецензурной бранью.

На данный момент пострадавший находится в больнице в Ливадии. «Закрытый перелом челюсти», — констатировал Забелин.

Источник: Лента.Ру