Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты

15 августа 2019     22
Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты

Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Забелина, конфликт произошел из-за того, что он посадил своего сына на одну из лавок на набережной, поскольку тот натер ноги. В это время к ним подошел человек в белой одежде и столкнул мальчика с лавки. Музыкант объяснил это тем, что у него должно начаться шоу, и «лавка занята». Священник позвал полицию, однако злоумышленник ударил его по лицу и обругал сына мужчины нецензурной бранью.

На данный момент пострадавший находится в больнице в Ливадии. «Закрытый перелом челюсти», — констатировал Забелин.

Источник: Лента.Ру

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