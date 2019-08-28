«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией

Эммануэль Макрон заявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу. Президент Франции отметил усиливающееся влияние РФ и Китая, призвав наладить отношения с Москвой. По его словам, попытка оттолкнуть и изолировать Россию — «стратегическая ошибка». Он также анонсировал визит в Москву двух французских министров — иностранных дел и обороны — для переговоров в формате «2 + 2». Эксперты положительно оценили идеи, высказанные Макроном, однако усомнились, что Парижу удастся переломить ситуацию в отношениях Европы с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с послами Пятой республики объявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу, и призвал к коренному пересмотру отношений с Россией. По его словам, Европа стала ареной для противостояния Москвы и Вашингтона, что не отвечает интересам европейских стран.

Также по теме

Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции

Во Франции состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Пятой республики Эммануэлем Макроном. Лидеры…

«Мы видим конец западной гегемонии в мире, — сказал Макрон. — Обстоятельства меняются. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

По его словам, в будущем значимость Европы в мировой политике будет снижаться.

«Мы знаем, что цивилизации исчезали. Европа исчезнет. А мир будет организован вокруг двух больших полюсов: США и Китая, — и у нас будет выбор между двумя господствующими силами», — сказал он.

В этих условиях, по словам французского лидера, отталкивать и изолировать Россию — большая ошибка.

«Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка. Мы толкаем Россию или на путь изоляции, что только усиливает напряжённость, или к союзничеству с другими великими державами, такими как Китай, что совсем не в наших интересах», — сказал президент, добавив, что без Москвы невозможно реализовать проект «воссоздания европейской цивилизации».

По его мнению, без участия России не получится решить ни один из ключевых международных конфликтов нашего времени.

Также по теме

«Без России формат неполноценен»: как на G7 обсуждался вопрос о возвращении Москвы

Дональд Трамп считает, что возвращение к формату G8 с участием России было бы «выгодно», и допустил, что пригласит Владимира Путина в…

«Вот уже пять лет Россия играет беспрецедентную роль во всех крупных конфликтах. Она заняла эту беспрецедентную позицию потому, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция были слабы, — заявил Макрон. — Россия в современном контексте по максимуму преследует свои интересы. Она вернулась в Сирию, она вернулась в Ливию, она вернулась в Африку… Она присутствует во всех кризисных точках из-за нашей слабости и наших ошибок».

При этом он отметил, что и Россия нуждается в Европе, потому что испытывает трудности в демографии и экономике. Макрон призвал построить новую архитектуру европейской безопасности вместе с Россией и прибавил, что без этого на континенте не воцарится стабильность.

«Я думаю, что нам необходимо глубоко переосмыслить эти правила. Я считаю, что необходимо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Европейскому континенту никогда не добиться стабильности и безопасности, не умиротворив и не прояснив отношений с Россией», — уточнил он, добавив, что послал Владимиру Путину сигнал о «продвижении шаг за шагом».

При этом он оговорился, что не все союзники Франции заинтересованы в налаживании отношений с Россией. Некоторые из них преследуют прямо противоположные цели, считает Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон Reuters © Yoan Valat/Pool

«Это интересы не всех наших союзников, будем честны по этому вопросу. И некоторые, кстати, нас толкают на то, чтобы ввести больше санкций, потому что это их интерес, даже если они наши союзники. Но это не наш (интерес)», — цитирует Макрона РИА Новости. Глава государства не уточнил при этом, какие страны он имеет в виду.

По словам Макрона, диалог с Россией должен быть «честным» и «требовательным». Он предостерёг от проявления «преступной слабости» по отношению к Москве.

Макрон отметил также, что без налаживания связей с Россией Европа продолжит быть ареной противостояния Москвы и Вашингтона.

«Мы находимся в Европе, и Россия тоже. И если мы не сумеем наладить приемлемые отношения с Россией, мы останемся в состоянии абсолютно бесполезной напряжённости. В Европе, которая является театром стратегической борьбы между Россией и США, по-прежнему повсюду останутся замороженные конфликты, а мы будем ощущать на своей земле последствия холодной войны», — заявил Макрон на встрече с послами.

Поиск компромисса

По мнению руководителя Центра французских исследований института Европы РАН Юрия Рубинского, слова Макрона свидетельствуют о его желании найти компромисс. Такая политика является частью его управленческого стиля, считает эксперт.

«Политический стиль Макрона как во внутренней, так и во внешней политике — искать компромисс между противоборствующими сторонами, играя при этом роль посредника и не забывая об интересах своей страны. Это объясняет его заявления и действия», — сказал Юрий Рубинский в интервью RT.

Одним из примеров его желания быть посредником в конфликтах стал прошедший недавно во французском Биаррице саммит G7, сказал Рубинский.

Также по теме

Звёздные амбиции: зачем Франция создаёт «большое космическое командование»

Эммануэль Макрон заявил о создании в Военно-воздушных силах Франции нового командования с целью защиты интересов страны в космосе и…

«G7 — это не тот клуб, который может решить целиком глобальные проблемы, но Макрон добился некоторых частичных взаимных подвижек, особенно в иранском вопросе. На этом президент Франции заработал себе дивиденды в плане репутации. Он, безусловно, думает о переизбрании на второй срок, и в данном случае он учитывал свои внутренние интересы», — поделился мнением аналитик.

Рубинский также обратил внимание, что Макрон пытается найти компромисс не только между интересами различных игроков, но и между ценностями и идеями.

«Макрон говорит, что либеральная идея себя изживает. Он верит в либеральные ценности, но понимает, что надо разобрать, какая их часть действует, а какая — нет. Президент Франции стремится найти баланс не только между геополитическими противниками, но и между ценностями и интересами. И те и другие могут не совпадать, но пожертвовать ценностями ради интересов и наоборот — это контрпродуктивно для всех сторон в конфликте. Макрон ищет баланс, который был бы выгоден обеим сторонам, — вот его кредо», — заявил политолог.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Стрельне РИА Новости © Михаил Климентьев

По мнению Рубинского, после этих заявлений можно ожидать и каких-то практических шагов со стороны французских властей.

«Стоит ожидать конкретных шагов Парижа навстречу России. Поскольку после переговоров в Форте Брегансон, которые были нацелены во многом на украинскую проблематику… было объявлено об обмене военнопленными, а после Франция предложила возвращение России в G7», — сказал эксперт.

«Топтание на месте»

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что Макрон пытается выступать в роли лидера Евросоюза, однако результативности такой политики мешают ограниченные ресурсы Франции и отсутствие у него серьёзного политического опыта.

«Макрон хочет показать себя европейским лидером, но у него не очень много сил, поскольку Франция — крупная европейская держава, а не мировая. Складывается впечатление, что его в политике никто всерьёз не воспринимает. Он, не имея большого опыта, слишком рано вошёл в политику. У всех, кто становится лидерами мирового масштаба, есть определённый бэкграунд, а он вошёл с ходу, и это имеет свои издержки», — сказал эксперт в интервью RT.

Швейцер также усомнился, что президенту Франции удастся реализовать высказанные им идеи относительно отношений с Россией.

«Сами по себе его предложения хорошие, но никакого основательного подтекста для реализации они не имеют. Думаю, что ритуальные заявления Макрона ничего не изменят и всё останется так, как есть», — считает он.

По его словам, Европа может приглашать Россию к сближению, однако в какой-то момент на пути к этому всегда возникают непреодолимые трудности.

«Париж может подписать какое-то соглашение частного порядка, но на большее рассчитывать не приходится. Страны Европы приглашают Россию двигаться совместно, но в то же время в последний момент выдвигают какое-нибудь нереализуемое условие. Это просто топтание на месте», — сказал Швейцер.

Министры обороны и иностранных дел Франции Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан AFP © LUDOVIC MARIN

Одна из таких непреодолимых проблем — вопрос антироссийских санкций.

«Рассчитывать, что Европа отменит свои санкции в отношении России, не приходится. Италия, Австрия, Франция говорят, что нужно развивать двусторонние отношения, но при этом они не могут отменить санкции, потому что это решение принималось не самостоятельно, а коллективно», — отметил политолог.

Африка и Украина

В ходе выступления президент Макрон анонсировал визит в Москву глав французских Минобороны и МИД Флоранс Парли и Жан-Ива Ле Дриана, которые проведут переговоры со своими российскими коллегами. О подобных планах в середине августа объявил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что встреча состоится 9 сентября.

«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2 + 2», — сообщил Макрон​​​.

Сферами, где Россия и Европа могут сотрудничать, Макрон назвал космос и кибербезопасность, добавив, что в этой области надо создать «повестку доверия».

Швейцер считает, что связывать какие-то особые надежды с визитом французских министров в Москву не стоит. Контакты России и Франции в военной сфере сильно ограничены членством Парижа в Североатлантическом альянсе.

«У России и Франции какой-то совместной военной политики быть не может, потому что Париж входит в НАТО. На переговорах в Москве могут обсуждаться какие-то совместные операции на Ближнем Востоке, в частности в Афганистане, или совместная помощь Африке», — заявил эксперт.

Рубинский также полагает, что министры обсудят Африку. Однако он добавил к списку тем также конфликт на Украине.

«Безусловно, в центре переговоров будет украинская тема. Возможно, будет обсуждаться вопрос о совместимости интересов, позиций и политики России и Франции в Африке, которая для Парижа всегда была «задним двором». В частности, речь может идти о Ливии. Макрон признал, что Франция виновата в крушении Ливии. Теперь он призывает под эгидой ООН искать международное решение о прекращении огня», — сказал эксперт.

Источник: Россия Сегодня