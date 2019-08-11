«Мы привыкли ждать, главное, чтобы не стало хуже»: почему фанаты «Динамо» верят в Хохлова и недовольны трансферами клуба

Болельщики московского «Динамо» обеспокоены турнирным положением своей команды после пяти туров РПЛ. Несмотря на большие траты на трансферном рынке, бело-голубые одержали всего одну победу и с пятью очками занимают 11-е место в турнирной таблице. Одни фанаты полагают, что кредит доверия главного тренера Дмитрия Хохлова исчерпан, другие же считают, что специалисту стоит дать ещё один шанс. В частности, такое мнение в беседе с RT выразил известный поклонник столичного клуба Лев Лещенко. Певец уверен, что по итогам сезона москвичи смогут выправить положение дел и впервые за долгое время попасть в еврокубки.

Московское «Динамо», как и болельщиков бело-голубых, трудностями и проблемами давно не удивишь. За затянувшийся период неудач и откровенных провалов фанаты клуба несколько раз успели войти в открытый конфликт с его руководством и игроками, помириться с ними, а затем снова активно и масштабно проявить своё недовольство.

Вот и лето 2019 года, а также старт нового сезона уже запомнились полярным поведением поклонников бело-голубых.

После домашнего поражения от «Рубина» во 2-м туре они повернулись к собственным футболистам спиной, а уже на следующей игре посвящали игрокам баннеры с просьбой простить их за резкость. Однако тревожные настроения по-прежнему царят в стане динамовских болельщиков. Несмотря на масштабную трансферную кампанию и приобретение целого ряда высококвалифицированных игроков, фанаты настороженно относятся к перспективам своего коллектива.

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«Накупили кучу народа, но где плеймейкер? Вот взяли Филиппа, но он зависимый игрок, ему нужен тот, кто создаст момент. Ждали усиления во время встречи с руководством, но пока вопросы как были, так и остались. Ждём того, кто будет забивать голы. Ни ярко выраженного форварда, ни плеймекера», — поделился своим мнением о текущем положении дел в столичном коллективе болельщик москвичей Артём Крюков.

Единство в мнении фанатов «Динамо» разделилось лишь в отношении фигуры главного тренера Дмитрия Хохлова, который возглавляет клуб с октября 2017-го. Часть болельщиков считает, что специалисту надо дать последний шанс. Другие уверены в том, что тот уже израсходовал кредит доверия и показал всё, на что способен. Стоит отметить, что все претензии в адрес наставника своей команды поклонники бело-голубых подкрепляют не только эмоциями, но и статистикой.

«Хохлов ошибается в заменах. Например, зачем он в матче с «Рубином» заменил одного крайнего защитника на другого? Команда в этот момент играла в большинстве. Со «Спартаком» убрал Юсупова, не дал шанса Кардозу, который мог взять на себя контроль матча. Может он и научится когда-нибудь принимать правильные решения, но сколько нам ещё ждать?» — заявил RT поклонник бело-голубых Дмитрий Фёдоров.

Своё отношение к происходящему в стане столичного коллектива болельщики продемонстрировали и делом. На домашний матч с «Зенитом», который является одним из важнейших в российском футбольном году, пришло всего 19 тыс. человек, многие из которых были сторонними зрителями или болельщиками коллектива из Санкт-Петербурга. Главная фанатская трибуна «Динамо» заполнилась только наполовину.

После проигранного принципиальному сопернику матча болельщики покидали стадион, не скрывая своего разочарования.

«Календарь позволял нам к этому туру как минимум бороться наравне с лидерами, по факту всё как обычно. Но мы, наверное, уже привыкли ждать. Главное, чтобы не стало хуже. Всё, на что надеемся, это Лига Европы. У нас есть стадион и желание следовать за командой за рубеж. Дело за малым. Пусть побеждают», — признались RT болельщики «Динамо».

«Было бы хуже, если бы игроки не приходили»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин, проработавший на разных должностях в клубе более 20 лет, в октябре 2018 года покинул стан бело-голубых, но по-прежнему сопереживает столичному коллективу и не пропускает практически ни одной домашней игры москвичей.

Специалист, несколько сезонов выводивший команду на поле в Химках, признаётся, что несмотря на открытие реконструированного стадиона и долгожданный переезд клуба на историческую футбольную родину, полноценный интерес к «Динамо» возродить до сих пор не удалось.

«Знаете, дело не в стадионе, а в людях. Да, этот свой, родной, но нужно лучше играть, чтобы собирались полные трибуны. Болельщикам как воздух нужны положительные эмоции, они за этим идут на арены. Пока, как мы видим собственными глазами, посещаемость оставляет желать лучшего. Почему? Выводы напрашиваются сами по себе», — отметил Силкин в разговоре с корреспондентом RT.

При этом эксперт призвал всё динамовское сообщество сосредоточиться на главном — в Петровский парк необходимо вернуть еврокубковые матчи, а то, каким образом команда справится с этой задачей, второстепенно.

«Сейчас нам всем лучше забыть о том, вкусный или невкусный этот футбол. Есть задача выйти в Европу. Соответственно, нужно набирать очки. Сейчас, это приоритетная задача, а красивого футбола для удовольствия ещё придётся подождать», — выразил мнение тренер.

Что касается дальнейшей судьбы Дмитрия Хохлова, Силкин не стал давать однозначных прогнозов, при этом признался, что, несмотря на приход большого количества игроков, наставник бело-голубых должен справляться с поставленной перед ним задачей.

«Знаете, было бы хуже, если бы игроки не приходили вовсе. Усиление это всегда в плюс. Тяжело ли Хохлову? Он тренер, а люди нашей профессии живут, как на пороховой бочке. Никто не уверен в том, что доработает до конца сезона. Такова наша доля. Многое будет зависеть от следующих матчей», — резюмировал собеседник RT.

«Хохлову нужно дать спокойно работать»

Воспитанник киевской футбольной школы «Юный динамовец» Анатолий Бышовец провёл всю профессиональную карьеру игрока, защищая местное «Динамо» Киев, и несмотря на солидный послужной список в тренерской карьере, никогда не скрывал своих симпатий к московским динамовцам.

Бышовец, как и Силкин, по возможности не пропускает матчи бело-голубых, а также верит в то, что при удачном стечении обстоятельств сезон-2019/20 может закончиться для москвичей на мажорной ноте.

При этом специалист в беседе с RT отметил, что залогом успеха должны стать не дорогостоящие новички, а дисциплинированная командная игра.

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«Я бы не сказал, что «Динамо», потратив много денег, сделало знаковые покупки. В этих новичках я не вижу ярко выраженных лидеров. Но если удастся создать хороший микроклимат, то на положительных эмоциях эта команда способна побеждать и бороться за еврокубки», — высказался эксперт.

В отличие от многих Бышовец признал непростой ту ситуацию, в которой оказался наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов. Опытный специалист выразил надежду, что руководство клуба не станет принимать скоропалительных решений и даст тренеру возможность работать, ощущая всестороннюю поддержку.

«Это совершенно новая команда, она создаётся «с колёс». Ему сложно. Непросто и игрокам, как новым, так и бывшим. Всем необходимо время на адаптацию и принятие новой философии. Хохлову нужно дать спокойно работать, по щелчку пальца волшебство не произойдёт», — отметил Бышовец.

Говоря о реконструированной арене, известный специалист отметил, что несмотря на все плюсы и комфорт нового сооружения, сохранить ауру и атмосферу легендарного стадиона строителям так и не удалось.

«Если честно, то от старого стадиона и того духа, что там был, мало что осталось. Восприятие совершенно разное. Да, новая арена комфортна и современна, но не исключаю того, что игрокам, которые привыкли к «Химкам», этот переезд принёс немного дискомфорта. Нужно время для адаптации к полю, расположению трибун, пока всего этого нет», — добавил тренер.

«Приятно смотреть, как играет «Динамо»

Своими мыслями о новой команде и её перспективах с RT поделился известный болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко. В первую очередь он отметил, что стены реконструированной арены должны придать футболистам мотивации и вдохновить их на победы во имя многолетней истории клуба.

«Домашняя арена — это всегда плюс. Говорю это как бывший баскетболист. Команде должно играться легче, свои трибуны всегда помогают в самые тяжёлые моменты. Так что переезд должен пойти в плюс», — сказал Лещенко.

Певец признался, что лично для него возвращение «Динамо» в Петровский парк стало знаковым событием.

«Каждый раз приходить на этот стадион — особый трепет. Я впервые пришёл сюда в далёком 1955 году, когда начал заниматься в баскетбольной секции. Много связано с ним, всё детство проболтался на этом стадионе, знаю наизусть весь район», — поделился воспоминаниями именитый болельщик.

Анализируя игру и результаты любимой команды, Лещенко отметил положительные изменения и заявил, что не хотел бы скорых перемен на тренерском мостике.

«Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со «Спартаком» и «Рубином». Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появилась дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет «Динамо», — рассказал Лещенко.

В заключение беседы с RT народный артист пожелал любимому клубу по итогам сезона добраться до еврокубковой зоны.

«Вернёмся в Европу, сразу появится интерес. И игрокам будет интереснее, и болельщики вернутся на стадион», — резюмировал исполнитель.

Источник: Россия Сегодня