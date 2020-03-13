Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Фуркад завершил карьеру Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. «Спасибо за это путешествие. Время …



В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов Никулинский суд Москвы 16 марта определит, подлежит ли пересмотру иск Генеральной прокуратуры (ГП) России об изъятии в пользу государства имущества …



Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters. Трамп объяснил, …



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