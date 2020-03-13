Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару

21:38
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Источник: Россия Сегодня
21:38
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Источник: Россия Сегодня
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