МЮ продлил контракт с Перейрой

5 июля 2019     27
МЮ продлил контракт с Перейрой

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильском полузащитником Андреасом Перейрой.

  • ©Liam McAvoy/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, нового соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано до лета 2023 года, с опцией продления ещё на сезон.

Перейра присоединился к академии МЮ в 2011 году. Его дебют за основную команду состоялся  в 2014 году. В общей сложности в активе бразильца 35 матчей за основу красных дьяволов, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас».

Источник: Россия Сегодня

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