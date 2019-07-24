Навального арестовали на 30 суток

24 июля 2019     19
Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на основании протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга, а также за призывы выходить на несанкционированную акцию в защиту свободы выборов. По данным «Московского комсомольца», судья Валентин Кулешов отклонил ходатайство защиты Навального о передаче дела в Тверской суд.

Алексей Навальный был задержан возле своего дома в Москве утром 24 июля. Его доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Адвокат блогера не исключила, что задержание может быть связано с предстоящей в Москве акцией, запланированной на 27 июля.

В начале июля Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На блогера составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).

Источник: Лента.Ру

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