Награда лучшему игроку Матча звёзд НБА будет названа в честь Брайанта

14:40

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что награда, которая вручается лучшему игроку Матча звёзд, будет названа именем легендарного Коби Брайанта.

Об этом Сильвер сообщил на пресс-конференции.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы.

Источник: Россия Сегодня