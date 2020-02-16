Награда лучшему игроку Матча звёзд НБА будет названа в честь Брайанта

14:40
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что награда, которая вручается лучшему игроку Матча звёзд, будет названа именем легендарного Коби Брайанта.
Об этом Сильвер сообщил на пресс-конференции.
Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.
Ранее сообщалось, что Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы.
Источник: Россия Сегодня
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