Нагрубившего подтопленцам губернатора оправдали

«Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста», — сказала начальник управления пресс-службы Елена Уляшева.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса, который упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права», раскритиковала видеозапись разговора. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля.

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