Надаль выиграл 19-й турнир Большого шлема в карьере

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.

Ранее экс первая ракетка мира Марат Сафин назвал детским садом попытки Медведева использовать укороченные удары в финале US Open.

33-летний уроженец Балеарских островов 12 раз побеждал на Ролан Гаррос (2005 — 2008, 2010 — 2014, 2017 — 2019), четырежды — на US Open (2010, 2013, 2017, 2019), дважды — на Уимблдоне (2008, 2010) и один — на Australian Open (2009).

Одолев российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США, испанец Рафаэль Надаль выиграл 19-й турнир Большого шлема в карьере.

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