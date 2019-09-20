Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера

20 сентября 2019     13
Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера

15:04

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников.

© Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своём роде Роджер Федерер», — сказал Надаль на церемонии в Женеве.

В составе сборной Европы на турнире выступят Надаль, Федерер, австриец Доминик Тим, представитель Германии Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, итальянец Фабио Фоньини, а также в качестве запасного заявлен испанец Роберто Баутиста-Агут.

В состав команды мира включены австралиец Ник Кирьос, американцы Джон Иснер, Джек Сок и Тейлор Фритц, канадцы Милош Раонич и Денис Шаповалов, а запасным стал ещё один теннисист из Австралии — Джордан Томпсон.

Ранее ФК «Ростов» пригласил на матч российского теннисиста Даниила Медведева.

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Источник: Россия Сегодня

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