Надпись «ДПС» на кортеже Путина назвали «знаком внимания» арабов

17 октября 2019     17
Надпись «ДПС» на кортеже Путина назвали «знаком внимания» арабов

Ситуация с сопровождением кортежа президента России Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах дорожной полицией с надписью «ДПС» на капоте — это дополнительный знак внимания, заявили в посольстве РФ в Абу-Даби. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что власти ОАЭ не консультировались с дипмиссией по поводу надписей на транспортных средствах. В посольстве добавили, эта ситуация не является рядовой, поскольку российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают на традиционно выглядящих автомобилях дорожной полиции. «Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — пояснили в дипмиссии.

14 октября Путин впервые с 2007 года посетил Саудовскую Аравию. Российский президент обсудил с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Путин преподнес королю камчатского кречета, а монарх подарил российскому лидеру картину.

Источник: Лента.Ру

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