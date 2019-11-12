Назарбаев предложил создать альянс лидеров за безъядерное оружие

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициирует создание нового международного объединения — альянса лидеров за безъядерное оружие.

Как сообщает Интерфакс, об этом он заявил на политическом форуме «Астана Клуб», который проходит в столице Казахстана.

«Мы видим, что в мире растёт запрос на создание авторитетной, глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения. С учётом этого считаю необходимым инициировать создание Глобального альянса лидеров за безъядерное оружие», — сказал Назарбаев.

Он отметил возможность объединения усилий в деле нераспространения ядерного оружия ведущих учёных мира, авторитетных политиков, дипломатов и предложил участникам форума обсудить перспективы создания такого международного объединения.

Вместе с тем им было предложено возобновление практики проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года и отмечена готовность страны принять одно из таких мероприятий в своей столице.

«Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.

По его словам, это ведёт к «понижению порога применения ядерного оружия», кратно увеличивая риски для всего человечества.

Также сообщалось о возможном выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки и из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

При этом, как заявлял официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, решение о выходе из ДНЯО Тегераном пока не было принято.

Источник: Россия Сегодня