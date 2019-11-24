Названа возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки

24 ноября 2019     12
Названа возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, жаловался на проблемы с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, во время полета у пилота заболело сердце, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке.

Причиной смерти россиянина мог стать сердечный приступ. По другим данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба. По факту смерти пилота организована доследственная проверка.

Ранее 24 ноября лайнер, вылетевший из Москвы в Анапу, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону. Второй пилот, которому стало плохо в полете, был передан бригаде скорой помощи, однако он вскоре скончался.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названа возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки
Названа возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, жаловался на проблемы с сердцем. Об этом РИА …


Стоимость справки от нарколога в Севастополе сохранится на уровне 290 рублей
Стоимость справки от нарколога в Севастополе сохранится на уровне 290 рублей

Эта неделя заставила понервничать десятки тысяч российских водителей. С 22-го ноября должны были вступить в силу новые правила медицинского осмотра. …


500 призывников прибыли на Черноморский флот
500 призывников прибыли на Черноморский флот

В рамках осеннего призыва 2019 года более 500 военнослужащих прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части …


Из-за сухой погоды пожарные просят не разводить костры
Из-за сухой погоды пожарные просят не разводить костры

Высокая пожарная опасность сохраняется в Севастополе, предупреждают сотрудники МЧС. Инспекторы провели рейд по Балаклавскому району: людям раздали памятки и попросили …


На чемпионате ВС по мини-футболу сборная ЮВО осталась без медалей
На чемпионате ВС по мини-футболу сборная ЮВО осталась без медалей

В Севастополе на базе филиала ЦСКА завершился чемпионат Вооруженных Сил России по мини-футболу. Победителем стала сборная воздушно-десантных войск. В финальном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты