Названа возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, жаловался на проблемы с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, во время полета у пилота заболело сердце, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке.

Причиной смерти россиянина мог стать сердечный приступ. По другим данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба. По факту смерти пилота организована доследственная проверка.

Ранее 24 ноября лайнер, вылетевший из Москвы в Анапу, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону. Второй пилот, которому стало плохо в полете, был передан бригаде скорой помощи, однако он вскоре скончался.

Источник: Лента.Ру